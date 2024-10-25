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Bingöl'de şehit polis memurları için mevlit okutuldu

Bingöl'de şehit polis memurları için mevlit okutuldu
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Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen polis memurları Hakan Akdere ve Murat Yıldırım için mevlit programı düzenlendi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen polis memurları Hakan Akdere ve Murat Yıldırım için mevlit programı düzenlendi.

Genç Kaymakamlığı himayesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Merkez Camisinde 8 yıl önce terör saldırısında şehit olan polis memurları için düzenlenen mevlit programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Mevlit programının ardından dualar okundu.

Katılımcılara gül suyu ve lokum ikram edildi.

Programa, Kaymakamı Muhammet Güzel, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Gülcü, İlçe Müftüsü Yahya Aktaş, emniyet personeli ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel

Murat Yıldırım Yerel Haberler Güvenlik Güncel Terör Polis Genç PKK

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