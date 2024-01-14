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Bingöl'de Şehit Aileleri, Gaziler ve Vatandaşlar PKK'ya Tepki Gösterdi

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Bingöl'de şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Bingöl'de şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan askerler için Valilik bahçesinde bir araya gelen şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar, Türk bayrağı açtı, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı.

Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) Başkanı Vahap Baysal, burada yaptığı konuşmada, şehit olan askerlere rahmet, yaralılara da şifa diledi.

Şehitleri anmak, şehit aileleri ve gazilerin acısını paylaşmak için toplandıklarını belirten Baysal, terör örgütü PKK'yı ve ona destek verenleri kınadıklarını söyledi.

Baysal, "Bingöl halkı olarak şehit ailelerimizin ve yaralı askerlerimizin acısını yüreğimizde yaşıyor, hain terör örgütü mensuplarını lanetliyoruz. Asla amacınıza ulaşamayacaksınız. Bu vatan hep sağ oldu, hep sağ olacak. Bugün her zamankinden daha fazla dayanışmaya, birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye ihtiyaç var." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Bingöl PKK İnsan Hakları Valilik Terör Güncel Haberler

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