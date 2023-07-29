Bingöl'de sebze fideleri ve silajlık mısırlar incelendi

Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yüzde 75 hibe ile dağıtılan sebze fideleri ile silajlık mısırlar arazide teknik ekipler tarafından incelendi. İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Burhan Bahadır, fidelerin yerinde kontrolünü yaparak tarım arazilerinin etkinleştirilmesi hedefini belirtti.

Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yüzde 75 hibe ile dağıtılan sebze fideleri ile silajlık mısırlar arazide teknik ekipler tarafından incelendi.

Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Burhan Bahadır, beraberindeki teknik ekiple TAKEP kapsamında Mayıs ayında yüzde 75 hibe ile çiftçilere dağıtımı yapılan sebze fidelerinin arazi kontrolünü yaptı. 215 çiftçiye 600 dönüm arazide ekilen fideleri yerinde inceleyen Bahadır, amaçlarının tarım arazilerinin etkinleştirilmesi olduğunu belirterek, "Tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi çerçevesinde tesis edilen sebze üretim alanımızdayız. 2023 yılında yüzde 75 hibe ile 600 dönümlük bir alanda 215 çiftçimize domates, biber ve patlıcan fidesi dağıtımı gerçekleştirildi. Üreticilerimizin girdi maliyetlerini düşürmeyi ve yerinde üretim yaparak üreticilerimize daha ucuz ve güvenilir gıda sunmayı hedefliyoruz. Ben projemizin yerelde ilimize, genelde de ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. - BİNGÖL