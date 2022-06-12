Bingöl'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Haberler

Bingöl'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı Bingöl'de, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Bingöl'de, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Bingöl-Genç kara yolunun 10. kilometresinde sürücüsünün adı henüz belirlenemeyen 27 AFU 737 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile otomobildeki 2 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel Güncel Haberler

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