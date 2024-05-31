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Bingöl'de şantiyede çıkan yangında 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

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Kiğı ilçesindeki şantiyede bulunan konteynerde çıkan yangında bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi ise yaralandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde şantiyedeki konteynerde çıkan yangında 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.

Kiğı-Yedisu yol çalışmasında görevli işçilerin kaldığı Abar Mahallesi'ndeki şantiyede bulunan konteynerde gece elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında, konteynerde kalan iki işçiden Gökhan Turan (25) hayatını kaybetti, Yusuf Aydın (22) yaralandı.

Yaralanan işçi, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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