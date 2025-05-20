Bingöl'de Saman Yüklü Kamyonda Yangın Çıktı
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, saman yüklü bir kamyonda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, sürücünün dumanı fark etmesiyle kontrol altına alındı.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saman yüklü kamyonda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 21 FY 821 plakalı saman balyası yüklü kamyon, Bingöl-Karlıova kara yolunun Cilligöl köyü mevkisinde alev aldı.
Aracından duman çıktığını fark eden sürücü yol kenarına park ederek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, araçta ve bazı saman balyalarında hasar oluştu.
Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel