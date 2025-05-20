Bingöl'de Saman Yüklü Kamyonda Yangın Çıktı

Bingöl'de Saman Yüklü Kamyonda Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, saman yüklü bir kamyonda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, sürücünün dumanı fark etmesiyle kontrol altına alındı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saman yüklü kamyonda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 21 FY 821 plakalı saman balyası yüklü kamyon, Bingöl-Karlıova kara yolunun Cilligöl köyü mevkisinde alev aldı.

Aracından duman çıktığını fark eden sürücü yol kenarına park ederek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, araçta ve bazı saman balyalarında hasar oluştu.

Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel
Süt sağmak için girdiği ahırdan cansız bedeni çıkarıldı

Süt sağmak için girdiği ahırdan cansız bedeni çıkarıldı
Fenomen ayrancı Yılancı Osman'a bir şok daha! Her yere resmini astı

Yılancı Osman'a bir şok daha! Her yere resmini astı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kilosu 1000 liradan satılan ürün 150 ailenin en önemli geçim kaynağı

Kilosu 1000 liradan satılan ürün, 150 ailenin geçimini sağlıyor
Portekiz ayakta! Angel Di Maria için imza kampanyası başlattılar

Portekiz ayakta! Takımdan gitmemesi için imza kampanyası başlattılar
Ailesi suç duyurusunda bulunmuştu: Fatma Girik'in ölümünde karar açıklandı

Fatma Girik'in ölümüne dair karar belli oldu
Gözlerden uzak aşk yaşayan Ceyda Düvenci'den sürpriz kutlama

Aşka gelen Ceyda Düvenci'den sürpriz kutlama
Sergen Yalçın: Ronaldo'yu bedava verseler almam

Dünyaca ünlü futbolcuya, "Bedava verseler almam" dedi
AB Komisyonu'dan Türkiye'ye iyi, Avrupa'ya kötü haber

AB Komisyonu'dan Türkiye'ye iyi, Avrupa'ya kötü haber
Sosyal medya fenomeni genç kadın, kurye kılığına giren saldırgan tarafından öldürüldü

Sosyal medya fenomeni kadın, evinin önünde öldürüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.