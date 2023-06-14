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Bingöl'de Salep Soğanı Toplayanlara 1 Milyon Liralık Cezai İşlem

Bingöl'de Salep Soğanı Toplayanlara 1 Milyon Liralık Cezai İşlem

Güncel Haberler

Bingöl'de koruma altında olan salep soğanlarını toplayan 5 kişiye, biyolojik çeşitliliği tahrip ettikleri gerekçesiyle 1 milyon 221 bin 575 lira ceza uygulandı.

Bingöl'de koruma altında olan salep soğanlarını toplayan 5 kişiye, biyolojik çeşitliliği tahrip ettikleri gerekçesiyle 1 milyon 221 bin 575 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar kapsamında kent kırsalında bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 43 kilo 340 gram salep soğanı ele geçirildi.

Sürücü ile araçtaki 4 kişiye 1 milyon 221 bin 575 lira ceza kesildi.

Ekipler, el konulan salep soğanları tekrar doğaya ekecek.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel

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