Bingöl'de Sahte Altın Satışı Girişimi: 2 Kişi Tutuklandı

Bingöl'de sahte ve ayarı düşük altın satışı yapmaya çalışan iki şüpheli, kuyumcunun ihbarıyla yakalanarak tutuklandı. Araçlarında piyasa değeri 525 bin lira olan sahte altın ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kentteki bir kuyumcuya ayarı bozuk sahte 2 ata lira altın satılmaya çalışıldı.

Durumu fark eden kuyumcu, altınları almadı.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, iş yerinin ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından 2 şüphelinin kimliğini ve bindikleri otomobili tespit etti.

Şüpheliler, takip sonucu otomobillerinde yakalandı.

Yapılan aramada araç içerisinde gizlenmiş, piyasa değeri 525 bin lira olan 15 ayarı bozuk sahte ata lira altın ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ayrıca otomobil sürücüsüne, görüşü engelleyen süs, aksesuar ve çıkıntıları olan araçları kullanmaktan idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
