Bingöl'de Sağanak Yağış Sonrası Yollar Dereye Döndü

Bingöl'de etkili olan sağanak yağışla beraber bazı noktalarda su birikintileri oluştu, araçlarla ilerlemekte güçlük çekti. Meteorolojinin uyarısının ardından Bingöl'de de sağanak yağış etkili oldu. Yağışla beraber kent merkezindeki bazı noktalarda su birikintileri oluştu.