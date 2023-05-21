Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Bingöl'de Sağanak Yağış Sonrası Yollar Dereye Döndü

Bingöl'de Sağanak Yağış Sonrası Yollar Dereye Döndü

Güncel Haberler

Bingöl'de etkili olan sağanak yağışla beraber bazı noktalarda su birikintileri oluştu, araçlarla ilerlemekte güçlük çekti. Meteorolojinin uyarısının ardından Bingöl'de de sağanak yağış etkili oldu. Yağışla beraber kent merkezindeki bazı noktalarda su birikintileri oluştu.

Bingöl'de sağanak yağış sonrası yollar dereye döndü

BİNGÖL - Bingöl'de etkili olan sağanak yağışla beraber bazı noktalarda su birikintileri oluştu, araçlarla ilerlemekte güçlük çekti.

Meteorolojinin uyarısının ardından Bingöl'de de sağanak yağış etkili oldu. Yağışla beraber kent merkezindeki bazı noktalarda su birikintileri oluştu. Bingöl-Solhan Karayolu Sanayi mevkisinde sağanak yağışla beraber oluşan su birikintileri, araçların ilerlemesini zorlaştırdı. Sürücülerin durumu iletmesi üzerine İl Özel İdaresi, belediye ve karayolları ekiplerince su birikintilerinin olduğu bölgelerde çalışma yapıldı.

Bölgede yapılan çalışmayla sular tahliye edildi, trafik yeniden normal akışına döndü.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Bingöl Seçim Sonuçları
Bingöl Yerel Seçim Sonuçları 2019
Bingöl Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Bingöl Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title