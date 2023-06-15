Bingöl'de Sağanak Yağış İş Yerlerini Su Bastı

Bingöl'de etkili olan sağanak yağış, Kaleönü Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bazı iş yerlerini su bastı. Sanayi sitesinin girişindeki alt geçit de biriken su nedeniyle trafiğe kapatıldı. İş yeri sahipleri suyu tahliye etmeye çalışırken, ekipler bölgedeki suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

BİNGÖL'de 2 hafta aranın ardından etkili olan sağanakta, Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bazı iş yerlerini yine su bastı. Sanayi sitesinin girişindeki alt geçit de biriken su nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Kentte etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Kaleönü Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bazı iş yerlerini su bastı. İş yeri sahipleri suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Sanayi sitesi girişindeki alt geçit, biriken su nedeniyle trafiğe kapatıldı. Ekipler, bölgedeki suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Kentte 30 Mayıs'ta etkili olan sağanak nedeniyle aynı bölgede bazı iş yerlerini su basmış, alt geçit de biriken su nedeniyle trafiğe kapatılmıştı.