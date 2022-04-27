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Bingöl'de sağanak ve dolu etkili oldu

İhlas Haber Ajansı - Muhammet Ali Çiftçi - Güncel
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Bingöl'de sağanak ve dolu etkili olduBİNGÖL Bingöl'de aniden bastıran sağanak yağışı ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de sağanak ve dolu etkili oldu

BİNGÖL Bingöl'de aniden bastıran sağanak yağışı ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Bingöl genelinde kuvvetli sağanak yağış ve dolu bir anda etkisini gösterdi. Kent merkezinde kısa sürede etkili olan sağanak, yolları göle çevirirdi. Sağanak ve doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise binaların çatı kısımlarına sığındı.

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi - Güncel

Bingöl, Güncel, Haberler

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