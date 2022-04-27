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Bingöl'de sağanak ve dolu etkili oldu

AA - Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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Bingöl'de sağanak ve dolu etkili oldu

Bingöl'de gök gürültülü sağanak ve dolu etkili oldu.

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de gök gürültülü sağanak ve dolu etkili oldu.

Dünden bu yana sağanağın aralıklarla devam ettiği kentte, öğleden sonra dolu etkisini gösterdi.

Sağanak ve dolu nedeniyle Çapakçur Viyadüğü ile birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu.

Viyadükte oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel

Bingöl, su, Güncel, Haberler

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