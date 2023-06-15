Bingöl'de sağanak sonrası işyerlerini su bastı

BİNGÖL Bingöl'de kısa süreli etkili olan sağanak yağışın ardından, sanayi bölgesindeki yollar göle döndü, işletmeleri su bastı.

Bingöl'de öğleden sonra biranda gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağışın ardından merkez Simani Mahallesi'nde bulunan sanayi bölgesi sulara teslim oldu. Bölgedeki altgeçitte su seviyeyi yükselirken, birçok işletmeyi de su bastı. Esnaflar işyerlerini basan suları dışarı atmaya çalıştı. Bölgede belediye ekiplerince çalışma başlatıldı.