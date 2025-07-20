Bingöl'de Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
Bingöl'de yapılan denetimlerde polis ekipleri ruhsatsız bir tabanca, şarjör ve 8 mermi ele geçirdi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Bingöl'de polis ekiplerince ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerinin denetimleri sürüyor.
Denetimlerde ruhsatsız tabanca, şarjör ve 8 mermi ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel