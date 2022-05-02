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Bingöl'de bayramlaşma programı

İhlas Haber Ajansı - Muhammet Ali Çiftçi - Güncel
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Bingöl'de bayramlaşma programı Bingöl'de Ramazan bayramı nedeniyle bayramlaşma programı düzenlendi.

Bingöl'de bayramlaşma programı

BİNGÖL - Bingöl'de Ramazan bayramı nedeniyle bayramlaşma programı düzenlendi.

Bingöl'de Ramazan bayramı nedeniyle bayramlaşma programı düzenlendi. Merkez Polis Evinde düzenlenen programa TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Vali Kadir Ekinci, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, kurum amirleri, STK temsilcileri ve siyasi parti il başkanları katıldı.

Programda bayramlaşma faslının ardından ikramlar yapıldı.

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

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