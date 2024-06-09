Bingöl'de Polislerden Sınav Yardımı

Bingöl'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) yetişememe riski bulunan 6 adaya polis ekipleri yardımcı oldu.

İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, kimliğini evde unutan veya çeşitli nedenlerle sınava geç kalma riski bulunan öğrencileri araçlarla sınav merkezlerine ulaştırdı.

Polis ekipleri kent merkezinde 6 üniversite adayına, sınava yetişmesi için yardım etti.

Öğrenciler bu destek sayesinde sınava vaktinde ulaşıp salonlardaki yerlerine geçti.