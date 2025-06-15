Bingöl'de Polis Öğrencileri LGS Sınavına Yetiştirdi

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Bingöl'de, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yetişemeyen öğrenciler, polis ekiplerinden yardım aldı. Motorize ekipler, gerekli güvenlik önlemleriyle öğrencileri okullarına ulaştırdı.

Bingöl'de öğrenciler, polis ekiplerince Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınava yetiştirildi.

Kentte Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yapılan LGS sınavına giriş belgesini unutan veya kaybeden ya da sınava geç kalan bazı öğrenciler, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yunus timlerinden yardım istedi.

Motorize ekipler, öğrencileri gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra sınava girecekleri okullara yetiştirdi.

Öğrenciler, polis ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel
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