Bingöl'de PKK'ya Ait Sığınakta Yaşam Malzemesi Ele Geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü Pkk'ya ait sığınakta yaşam malzemesi bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu, terör örgütü PKK mensuplarını etkisiz hale getirilmek, muhtemel sığınak, barınakları tespit ve imha etmek amacıyla ilçe kırsalında operasyon düzenledi.

Operasyonda, bir sığınakta çeşitli miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.