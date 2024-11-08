Bingöl'de PKK'ya Ait Sığınakta Yaşam Malzemesi Ele Geçirildi
Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonla terör örgütü PKK'ya ait bir sığınakta çeşitli yaşam malzemeleri bulundu. Jandarma ekipleri, PKK mensuplarını etkisiz hale getirmek için kırsal alanda istihbari çalışmalar gerçekleştirdi.
Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü Pkk'ya ait sığınakta yaşam malzemesi bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu, terör örgütü PKK mensuplarını etkisiz hale getirilmek, muhtemel sığınak, barınakları tespit ve imha etmek amacıyla ilçe kırsalında operasyon düzenledi.
Operasyonda, bir sığınakta çeşitli miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.
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