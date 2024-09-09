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Bingöl'de PKK'ya Ait Depo Ele Geçirildi, Yaşam Malzemeleri İmha Edildi

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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, PKK'ya ait bir depo ele geçirildi. Depo, geçmiş yıllarda terör örgütü tarafından kullanılmış olup, içerisinde yaşam malzemeleri bulundu. İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği 'Şehit Jandarma Komando Er Mehmet Kaplan-12 Operasyonu' kapsamında ele geçirilen malzemeler imha edilmiştir.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, daha önce terör örgütü PKK'lılar tarafından kullanıldığı belirlenen depo içerisinde yaşam malzemeleri bulunarak imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Karlıova ilçesi kırsalında düzenlenen 'Şehit Jandarma Komando Er Mehmet Kaplan-12 Operasyonu'nda, terör örgütü PKK'ya ait, geçmiş yıllarda kullanıldığı tespit edilen depo ele geçirildi. Depo, içerisindeki yaşam malzemesi ile birlikte imha edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Operasyon Jandarma Karlıova Güvenlik Bingöl Güncel Terör PKK

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