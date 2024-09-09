Bingöl'de PKK'ya Ait Depo Ele Geçirildi, Yaşam Malzemeleri İmha Edildi

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, daha önce terör örgütü PKK'lılar tarafından kullanıldığı belirlenen depo içerisinde yaşam malzemeleri bulunarak imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Karlıova ilçesi kırsalında düzenlenen 'Şehit Jandarma Komando Er Mehmet Kaplan-12 Operasyonu'nda, terör örgütü PKK'ya ait, geçmiş yıllarda kullanıldığı tespit edilen depo ele geçirildi. Depo, içerisindeki yaşam malzemesi ile birlikte imha edildi.