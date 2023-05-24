Bingöl'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen silahsız 33 asker anıldı

Bingöl-Elazığ kara yolunda 24 Mayıs 1993'te usta birliklerine giderken PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan sivil kıyafetli ve silahsız 33 asker için anma töreni yapıldı.

Bingöl-Elazığ kara yolunda 24 Mayıs 1993'te usta birliklerine giderken PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan sivil kıyafetli ve silahsız 33 asker için anma töreni yapıldı.

Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koordinesinde saldırının gerçekleştiği Anıttepe mevkisinde 11 yıl önce yapılan temsili mezarlardan oluşan "33 Er Şehitler Anıtı"nda tören düzenlendi.

Olayda gazi olan Erkan Omay, Adnan Gebeş, Durmuş Karahan, Mehmet Kebabçıoğlu, Osman Partal, şehitler Mehmet Öztürk ve Mustafa Koçanoğlu'nun yakınları da törende yer aldı.

Programdan önce şehitlerin temsili mezarlarının yanında bulunan Türk bayrakları yarıya indirildi, ardından hafız Ömer Faruk Canik Kur'an-ı Kerim okudu, İl Müftüsü Mustafa Topal dua etti.

Daha sonra, Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Elazığ 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan ve beraberindekiler şehitlerin temsili mezarlarına karanfil bıraktı.

Gazi Erkan Omay, gazetecilere, 30 yıl sonra yaşadıkları günleri hatırladığını, dün yaşanmış gibi aynı acıları hissettiklerini belirtti.

Törende 49. Komando Tugay Komutanlığında görevli Teğmen Ahmet Genç, personel teğmen Ahmet Genç ve Bingöl Şehit Aileleri, Gazileri ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Vahap Baysal da bir konuşma yaptı.

Programa, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gökhan Şahin, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Ümit Uslu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.