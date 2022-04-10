Bingöl'de PKK'lı teröristlerce kullanılan 6 odalı sığınak bulundu
AA - Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik Eren Kış-6 Operasyonu'nda teröristlerce kullanılan 6 odalı sığınak ve malzemeler bulundu.
BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik Eren Kış-6 Operasyonu'nda teröristlerce kullanılan 6 odalı sığınak ve malzemeler bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında icra edilen Eren Kış-6 Operasyonu kapsamında arazi taraması gerçekleştirdi.
Operasyonda PKK'lı teröristlerce kullanılan, içinde 11 mutfak tüpü ve muhtelif yaşam malzemelerinin olduğu 6 odalı sığınak bulundu.
Ele geçirilen malzemeler imha edildi.
AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel