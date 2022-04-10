Bingöl'de PKK'lı teröristlerce kullanılan 6 odalı sığınak bulundu - Haberler

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Bingöl'de PKK'lı teröristlerce kullanılan 6 odalı sığınak bulundu

AA - Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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Bingöl'de PKK'lı teröristlerce kullanılan 6 odalı sığınak bulundu

Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik Eren Kış-6 Operasyonu'nda teröristlerce kullanılan 6 odalı sığınak ve malzemeler bulundu.

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik Eren Kış-6 Operasyonu'nda teröristlerce kullanılan 6 odalı sığınak ve malzemeler bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında icra edilen Eren Kış-6 Operasyonu kapsamında arazi taraması gerçekleştirdi.

Operasyonda PKK'lı teröristlerce kullanılan, içinde 11 mutfak tüpü ve muhtelif yaşam malzemelerinin olduğu 6 odalı sığınak bulundu.

Ele geçirilen malzemeler imha edildi.

Bingöl'de PKK'lı teröristlerce kullanılan 6 odalı sığınak bulundu

AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Bingöl, Terör, PKK, Güncel, Haberler

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