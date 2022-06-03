Bingöl'de PKK'lı teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi - Haberler

Bingöl'de PKK'lı teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanılan 2 sığınak bulundu. Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü Pkk'ya yönelik düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanılan 2 sığınak bulundu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ilçe kırsalında icra edilen operasyon kapsamında arazi araması yaptı. Terör örgütü PKK tarafından kullanılan 2 sığınakta yapılan aramada, el yapımı patlayıcı, piknik tüpü, muhtelif yaşam malzemeleri ve gıda maddeleri ele geçirildi. Sığınaklar ve malzemeler ekiplerce imha edildi. AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel Bingöl PKK Güncel Haberler

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