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Bingöl'de PKK/KCK'ya Ait Yaşam Malzemeleri Ele Geçirildi

Bingöl'de PKK/KCK'ya Ait Yaşam Malzemeleri Ele Geçirildi
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Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'ya ait çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucunda düzenlenen operasyonda, muhtelif yaşam malzemelerini toprağa gömülü olarak buldu.

Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar neticesinde, terör örgütü PKK/KCK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, muhtemel sığınak, barınakların tespit ve imha edilmesi amacıyla Yeniyazı kırsalında operasyon düzenledi.

Operasyonda, toprağa gömülü çeşitli miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler, operasyon bölgesinde imha edildi.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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