Bingöl'de parktan atılan çöpler Çapakçur Vadisi'nde kirliliğe yol açtı

Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan parktan ziyaretçiler tarafından Çapakçur Vadisi'ne bakan tepelik bölüme atılan poşet, cam ve plastik şişe gibi malzemeler kirlilik oluşturdu. Bingöl Sürdürülebilir Kalkınma, Çevre, Gençlik ve Sivil Toplumu Geliştirme Derneği (BİNÇEVDER) Başkanı Cuma Karaaslan, parkta vakit geçiren insanların attığı çöplerin Çapakçur Vadisi'ne büyük zarar verdiğini belirtti.