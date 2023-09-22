Bingöl'de parktan atılan çöpler Çapakçur Vadisi'nde kirliliğe yol açtı
Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan parktan ziyaretçiler tarafından Çapakçur Vadisi'ne bakan tepelik bölüme atılan poşet, cam ve plastik şişe gibi malzemeler kirlilik oluşturdu. Bingöl Sürdürülebilir Kalkınma, Çevre, Gençlik ve Sivil Toplumu Geliştirme Derneği (BİNÇEVDER) Başkanı Cuma Karaaslan, parkta vakit geçiren insanların attığı çöplerin Çapakçur Vadisi'ne büyük zarar verdiğini belirtti.
Bingöl'de parktan atılan çöpler Çapakçur Vadisi'nde kirliliğe yol açtı.
Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan parktan ziyaretçiler tarafından Çapakçur Vadisi'ne bakan tepelik bölüme atılan poşet, cam ve plastik şişe gibi malzemeler kirlilik oluşturdu.
Kentte yaşayan gönüllü bir grup çevreci duruma tepkisini dile getirdi.
Bingöl Sürdürülebilir Kalkınma, Çevre, Gençlik ve Sivil Toplumu Geliştirme Derneği (BİNÇEVDER) Başkanı Cuma Karaaslan, gazetecilere, parkta vakit geçiren insanların attığı çöplerin Çapakçur Vadisi'ne büyük zarar verdiğini belirtti.
Karaaslan, "Buranın temizlenip, gerekli cezalarla yaptırım uygulanması gerekiyor." dedi.