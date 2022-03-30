Bingöl'de parklardaki malzemelere zarar verildi

Bingöl'de parklardaki banklara, oyun gruplarına, kamelyalara ve aydınlatma sistemlerine zarar verildi.

Bingöl Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında bulunan parklarda yaptıkları kontrolde kimliği belirlenemeyen kişilerce çeşitli malzemelerin tahrip edildiğini gördü.

Parklardaki bankların yakıldığı ve yıkıldığı, oyun grupları, kamelyalar ve aydınlatma sistemlerine büyük çaplı zarar verildiği tespit edildi.

Ekipler, zarar verilen malzemelerin onarılması ve yenilenmesi için çalışma başlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Erdal Arıkan, kentin farklı noktalarındaki parklarda hoş olmayan görüntülerle karşılaştıklarını belirtti.

Parklara zarar verenleri gören vatandaşlardan durumu güvenlik güçlerine bildirmesini isteyen Arıkan, şunları kaydetti:

"Yapılan iyilik ve güzellikleri yok etmeye çalışan zihniyeti esefle kınıyorum. Ortak alanlarımıza verilen zarara anlam veremiyoruz. Çocuklarımızın mutluluğuna engel olan, vatandaşlarımızın huzurunu bozan, kamu malına zarar vermekten keyif alan bu vandallara hep birlikte 'dur' diyeceğiz. Yapılan hizmetleri yok etmeye, kırıp dökmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Onlar kırdıkça bizler onaracağız, onlar tahrip ettikçe, bozdukça, yağmaladıkça bizler daha iyisini, güzelini inşa edeceğiz. Ortak yaşam alanlarımıza el birliğiyle sahip çıkalım."