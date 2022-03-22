Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde patlama: 2 şehit - Yeniden

BİNGÖL (DHA) - BİNGÖL'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde mühimmat sevkiyatı sırasında yaşanan patlamada ağır yaralanan 2 özel harekat polisi, kaldırıldıkları hastanede şehit oldu.

Bingöl merkeze bağlı Kaleönü Mahallesi'ndeki Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde saat 13.30 sıralarında eğitim alanına anti tank mühimmatı sevkiyatı yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Patlamada ağır yaralanan 2 özel harekat polisi, Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bingöl Devlet Hastanesi'ne gelen Vali Kadir Ekinci de yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki bugün bizim için üzücü bir gün. Bu gün saat 13.30 sıralarında Özel Harekat Şube Müdürlüğü'müzde eğitim için anti tank mühimmatının sevk esnasında ne yazık ki patlamada meydana geldi. Bu patlamada 2 kardeşimiz Hakk'ın rahmetine kavuştu, şehit oldu. Öncelikle başımız sağ olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Değerli ailelerine sabr-ı cemil diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.