Bingöl'de özel halk otobüsü ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı
Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında, özel halk otobüsü ile kamyon çarpıştı. Kazada, 3'ü çocuk toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Bingöl'de özel halk otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 3'ü çocuk, 5 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 12 M 0034 plakalı özel halk otobüsü ile 27 ANE 765 plakalı kamyon Zeki Ergezen Bulvarı'nın Düzağaç Kavşağı mevkisinde çarpıştı.
Kazada, araçlardaki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.