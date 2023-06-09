Bingöl'de otomobilin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasında
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Bingöl'ün Solhan ilçesinde bir otomobilin yayaya çarpma anı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Bingöl'ün Solhan ilçesinde bir otomobilin yayaya çarpma anı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
F.I'nın kullandığı 06 EF 0049 plakalı otomobil, Muş- Bingöl kara yolunun Solhan Belediyesi mevkiinde, yolun karşısına geçmeye çalışan S.Ç'ye çarptı.
Olayda yaralanan kadın, sağlık görevlilerince Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
S.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Aracın yayaya çapma anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.
Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel