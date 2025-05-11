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Bingöl'de Otomobilin Dere Yatağına Devrilmesi Sonucu 7 Kişi Yaralandı

Bingöl'de Otomobilin Dere Yatağına Devrilmesi Sonucu 7 Kişi Yaralandı
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Bingöl'ün Sancak beldesinde gerçekleşen trafik kazasında, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil dere yatağına devrildi. Kazada 7 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

BİNGÖL'de otomobilin dere yatağına devrildiği kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde merkeze bağlı Sancak beldesi yakınında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 64 KP 276 plakalı otomobil, dere yatağına devrildi. Kazada, ters dönen otomobilde bulunan 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 4'ü sıkıştıkları yerden ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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