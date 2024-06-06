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Bingöl'de otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

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Bingöl-Muş Bulvarı'nda otomobilin çarptığı 13 yaşındaki çocuk, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bingöl'de otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

U.A'nın kullandığı 34 HVV 504 plakalı otomobil, Bingöl- Muş Bulvarı'nın Ekinyolu Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Y.K'ye (13) çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Y.K. ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Y.K. müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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