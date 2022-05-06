Bingöl'de otomobilin çarptığı 20 koyun telef oldu - Haberler

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Bingöl'de otomobilin çarptığı 20 koyun telef oldu

AA - Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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Bingöl'de otomobilin çarptığı 20 koyun telef oldu

Bingöl'de otomobilin sürüye çarpması sonucu 20 koyun telef oldu.

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de otomobilin sürüye çarpması sonucu 20 koyun telef oldu.

Alınan bilgiye göre, A.Y'nin kullandığı 34 AH 4778 plakalı otomobil, Bingöl-Genç kara yolu Ormanardı köyü mevkisinde sürüye çarptı.

Kazada, 20 koyun telef oldu.

Kara yolunda trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel

Bingöl, Güncel, Haberler

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