Bingöl'de otomobilin çarptığı 20 koyun telef oldu
AA - Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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Bingöl'de otomobilin sürüye çarpması sonucu 20 koyun telef oldu.
BİNGÖL (AA) - Bingöl'de otomobilin sürüye çarpması sonucu 20 koyun telef oldu.
Alınan bilgiye göre, A.Y'nin kullandığı 34 AH 4778 plakalı otomobil, Bingöl-Genç kara yolu Ormanardı köyü mevkisinde sürüye çarptı.
Kazada, 20 koyun telef oldu.
Kara yolunda trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.
AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel