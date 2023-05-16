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Bingöl'de otomobilin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bingöl'de otomobilin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Bingöl'de otomobilin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Bingöl'de otomobilin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

B.A'nın kullandığı 34 RU 4211 plakalı otomobil dün Kültür Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Remezan Atyıldız (80) ve Bedri İşler'e (68) çarptı.

Kazada, Atyıldız ve İşler yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Atyıldız müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel

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