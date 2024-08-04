Bingöl'de otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı
Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil aydınlatma direğine çarptı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Bingöl'de otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
A.A'nın kullandığı 23 ACK 962 plakalı otomobil, Zeki Ergezen Bulvarı'ndaki Düzağaç Kavşağı'nda refüje çarparak devrildi.
Daha sonra aydınlatma direğine çarpan otomobildeki sürücü ile 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.