Bingöl'de Otomobilin Aydınlatma Direğine Çarpması Sonucu 4 Kişi Yaralandı
Bingöl'de plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil, 49. Tugay Komutanlığı Kavşağı mevkisinde aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.
Bingöl'de otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, 49. Tugay Komutanlığı Kavşağı mevkisinde aydınlatma direğine çarptı.
Kazada sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.