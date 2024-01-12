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Bingöl'de Otomobilin Aydınlatma Direğine Çarpması Sonucu 4 Kişi Yaralandı

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Bingöl'de plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil, 49. Tugay Komutanlığı Kavşağı mevkisinde aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

Bingöl'de otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, 49. Tugay Komutanlığı Kavşağı mevkisinde aydınlatma direğine çarptı.

Kazada sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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