Bingöl'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Bingöl-Elazığ kara yolundaki bir otomobilden yapılan silahlı saldırıda 26 yaşındaki O.H. hayatını kaybetti. Olay sonrası polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Bingöl'de otomobilden silahla ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Bingöl- Elazığ kara yolu üniversite kavşağı mevkisinde bir otomobil içerisinden O.H'ye (26) ateş edildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan O.H, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel