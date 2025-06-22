Bingöl'de Otomobil ve Kamyonet Çarpıştı

Bingöl'de Otomobil ve Kamyonet Çarpıştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi. Olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde çarpışan otomobil ile kamyonet hasar gördü.

M.A'nın kullandığı 34 COK 873 otomobil ile Y.Ç. idaresindeki 12 AS 347 kamyonet, Toklular köyü kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken araçlarda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel
YKS'ye geç kaldı, babası ikna etmeye çalışırken 'Zaten istemiyordum' dedi

Babası görevlileri ikna etmeye çalışırken oğlunun söylediği bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Tekin, öğretmen çiftin 7 çocuğu olduğunu duyunca şaşırdı! Hemen talimat verdi

Bakan Tekin, öğretmen çiftin çocuk sayısını duyunca dondu kaldı
Arda Güler Real Madrid'den ayrılması için o ihtimali ilk kez açıkladı

O ihtimal gerçekleşirse Real Madrid'den ayrılacağını ilk kez açıkladı
Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor

Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor
İngiltere: İran'ın nükleer silah geliştirmesine asla izin verilemez

ABD'nin savaşa dahil olmasına İngiltere'den dikkat çeken yorum
Yırtık kıyafetleriyle kızını YKS'ye yetişmek isteyen babaya büyük şok

Yırtık kıyafetiyle kızını sınava sokmaya çalışan babaya büyük şok
Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurul sona erdi! İşte reddedilen ve kabul edilen projeler

Olağanüstü genel kurul bitti! İşte reddedilen ve kabul edilen projeler
40 yaşındaki Santi Cazorla, çocukluk aşkını 24 yıl sonra La Liga'ya çıkardı

40 yaşındaki efsane, çocukluk aşkını 24 yıl sonra La Liga'ya çıkardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.