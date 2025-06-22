Bingöl'de Otomobil ve Kamyonet Çarpıştı
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi. Olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde çarpışan otomobil ile kamyonet hasar gördü.
M.A'nın kullandığı 34 COK 873 otomobil ile Y.Ç. idaresindeki 12 AS 347 kamyonet, Toklular köyü kavşağında çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan olmazken araçlarda hasar oluştu.
Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel