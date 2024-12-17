Bingöl'de Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı
Bingöl-Muş kara yolunda meydana gelen kazada, 12 AAH 353 plakalı otomobil takla attı. Sürücü ve 16 yaşındaki oğlu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bingöl'de otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.
Bingöl- Muş kara yolu Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 12 AAH 353 plakalı otomobil takla attı.
Kazada, sürücü ile 16 yaşındaki oğlu yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.