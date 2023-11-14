Bingöl'de otomobil şarampole yuvarlandı, 2 kişi yaralandı

Bingöl'de otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl- Erzurum Karayolu Karlıova ilçesi Kumluca mevkiinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, N.U. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada araç ters dönerken, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - BİNGÖL