Bingöl'de Otomobil Şarampole Devrildi, 3 Yaralı
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü ve iki yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
F.A'nın (20) kullandığı 34 PM 2799 plakalı otomobil Toklular köyü Lavaşan Deresi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan R.A. ve B.A. yaralandı.
Yaralılar Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel