Bingöl'de Otomobil Peri Çayı'na Düştü: Sürücü ve Annesi Hastaneye Kaldırıldı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Peri Çayı'na düşen otomobilin sürücüsü B.E. ve annesi M.E. boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırıldı. B.E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Peri Çayı'na düşen otomobilin sürücüsü ve beraberindeki annesi hastaneye kaldırıldı.

B.E. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Karlıova-Yedisu kara yolu Kızılçubuk köyü mevkisinde Peri Çayı'na düştü.

Sürücü B.E. ve annesi M.E, boğulma tehlikesi geçirdi.

Kazayı gören vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan anne ve kızı, bölgeye gönderilen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

B.E. ve M.E, Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. B.E'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel
