Bingöl'de Otomobil Kazasında 5 Yaralı

Bingöl'de Otomobil Kazasında 5 Yaralı
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Bingöl'ün Genç ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Genç-Diyarbakır kara yolu Yayla köyü mevkisinde meydana geldi. Azad G.'nin kontrolünü yitirdiği 21 AGJ 956 plakalı otomobil şarampole devrildi. Araçta bulunan otomatik acil çağrı sisteminin devreye girmesiyle, bölgeye sağlık, Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 5 yaralı kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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