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Bingöl'de Otomobil Kazası: Sürücü Yaralandı

Bingöl'de Otomobil Kazası: Sürücü Yaralandı
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Bingöl-Muş kara yolunda Berti Kavşağı'nda meydana gelen kazada, refüje çarpan otomobilin sürücüsü F.P. yaralandı. Sürücü hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu iyi.

BİNGÖL'de, kavşakta refüje çarpan otomobilin sürücüsü F.P., yaralandı. Kaza, bir özel halk otobüsünün kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Bingöl- Muş kara yolundaki Berti Kavşağı'nda meydana geldi. F.P.'nin kontrolünü yitirdiği 63 AJB 585 plakalı otomobil, refüje çarptı. Kazada sürücü F.P. yaralandı.İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Bu arada kaza, bir özel halk otobüsünün kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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