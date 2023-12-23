Bingöl'de Otomobil Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, dört kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Ş.B. yönetimindeki 23 ABP 871 plakalı otomobil, Bingöl-Muş kara yolunun Çavuşlar köyü mevkiinde kontrolden çıkarak karşı şeritteki otomobile çarptı.
Kazada sürücü Ş.B. hayatını kaybetti, araçlardaki 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.