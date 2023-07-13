Bingöl'de Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada sürücü Niyazi Kişi olay yerinde hayatını kaybederken, Muhammet Kızılboğa ve Hüseyin Kişi ise yaralandı. Yaralılar Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bingöl'de otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Niyazi Kişi yönetimindeki 12 AJ 503 plakalı otomobil, Bingöl-Elazığ kara yolu Kuruca mevkiinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
Kazada sürücüyle araçtaki Muhammet Kızılboğa ve Hüseyin Kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, sürücü Niyazi Kişi, kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel