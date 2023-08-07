Bingöl'de Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Bingöl'ün Genç ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Çevirme köyünde meydana gelen kazada otomobil şarampole devrildi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ancak yaralılardan biri kurtarılamadı.