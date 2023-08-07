Bingöl'de Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Bingöl'ün Genç ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Çevirme köyünde meydana gelen kazada otomobil şarampole devrildi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ancak yaralılardan biri kurtarılamadı.
Bingöl'ün Genç ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Çevirme köyünde Nurullah Tutkal idaresindeki 16 J 5605 plakalı otomobil, şarampole devrildi.
Kazada sürücü Tutkal ile otomobilde bulunan Elif Güven yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Elif Güven, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel