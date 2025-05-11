Bingöl'de Otomobil Dere Yatağına Devrildi: 7 Yaralı
Bingöl'de Sancak beldesi mevkisinde meydana gelen kazada, otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve kurtarma ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.
Bingöl'de otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Sancak beldesi mevkisinde 64 KP 276 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobildeki 7 kişi yaralandı, yaralılardan 4'ü sıkıştıkları araçtan ekiplerin yardımıyla çıkarıldı.
Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel