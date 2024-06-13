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Bingöl'de Otomobil Çöp Kamyonuna Çarptı: 4 Yaralı

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Bingöl'de, sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, çöp kamyonuna çarptı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bingöl'de otomobilin çöp kamyonuna çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 44 LF 331 plakalı otomobil, Yeşilyurt Mahallesi Yeşilyurt Caddesi'nde, Bingöl Belediyesine ait çöp kamyonuna çarptı.

Kazada otomobildeki 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Devlet Hastanesi Bingöl Trafik Kazaları Otomobil Güncel Haberler

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