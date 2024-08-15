Bingöl'de Otomobil Alev Aldı: 2 Kişi Yaralandı

BİNGÖL'de yol kenarındaki ağaçlara çarpıp, alev alan otomobildeki 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Çapakçur Deresi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 12 ACF 492 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Kazada, alev alan araçtaki 2 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yanan otomobil ise ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında alevlerin sıçradığı bazı ağaçlar zarar görürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.