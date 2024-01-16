Bingöl'de Otobüsler Polis Tarafından Denetlendi

Bingöl'de şehirler arası otobüsler polis ekiplerince denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otobüslere yönelik çeşitli uygulama noktalarında ve otogarda denetimlerini sürdürüyor.

Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs, minibüs ve midibüslerde kontroller yapan ekipler, yolcu ve sürücüleri trafik kurallarına ilişkin bilgilendirdi.

Denetimlerde, otobüslerin kış lastiği takıp takmadığı kontrol edilip diş derinlikleri ölçülüyor. Ekipler, sürücü belgesi ve takograf kontrolü de gerçekleştiriyor.

Ekipler, sisin ve kar yağışının olduğu yollarla ilgili bilgi verdikleri sürücülerden, buzlanmanın olduğunu bölgelerde dikkatli sürüş yapılmasını istedi.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdür Vekili Yunus Çaparuşağı, sürücülerin emniyet kemeri takması, tedbirli sürüş yapmaları ve araçlarında kış lastiği kullanması yönünde uyarıda bulundu.

Ekipler denetimde 2 sürücüye ceza kesti.