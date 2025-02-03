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Bingöl'de Otobüs ve Taksi Çarpışması: 4 Yaralı

Bingöl'de Otobüs ve Taksi Çarpışması: 4 Yaralı
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Bingöl-Muş Bulvarı'nda bir yolcu otobüsü ile taksinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. İki yaralının durumu ağır. Acil sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Bingöl'de yolcu otobüsü ile taksinin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Bingöl- Muş Bulvarı'nın İl Özel İdaresi mevkisinde sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 60 BB 460 plakalı yolcu otobüsü ile 12 T 0052 plakalı taksi çarpıştı.

Kazada taksideki 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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